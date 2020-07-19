صراع بيتشيشي مشتعل.. بنزيما يهدد تحقيق ميسي لأرقام أسطورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بعد حسم الليجا رسميا وتفوق ريال مدريد على برشلونة، فإن أحد الحوافز القليلة للجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني التي تقام اليوم الأحد، سيتمثل في الصراع على جائزة "بيتشيشي" التي تُمنح لهداف المسابقة، وسط منافسة شرسة في مقدمة الترتيب بين لاعبَين اثنين.

ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة ترتيب هدافي الليجا برصيد 23 هدفا، ويليه الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد وبطل الليجا بـ21 هدفا، وسيخرج الأول لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة الخامسة مساءً، وسيلعب الأخير بعده أمام ليجانيس في التاسعة.

وفي الوقت الذي سيسعى فيه الثنائي لمواصلة تعزيز رصيدهما التهديفي في المسابقة المحلية، يتمتع ميسي بميزة عن بنزيما لتفوقه بفارق هدفين في الوقت الحالي، لكن على الجانب الآخر سيستفيد المهاجم الفرنسي من اللعب مع العلم مسبقًا بعدد الأهداف التي يحتاجها من أجل تجاوز منافسه الأرجنتيني.

ويستهدف ميسي مواصلة تربعه على صدارة الهدافين من أجل حصد جائزة "بيتشيشي" للمرة السابعة في مسيرته، وإذا نجح في ذلك سيدخل تاريخ الليجا حيث سيحطم الرقم القياسي لتيلمو زارا أسطورة أتلتيك بيلباو، والذي تساوى معه ميسي في الموسم الماضي بعد إعلان نفسه هدافًا للمرة السادسة.

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كما سيعادل ميسي حال فوزه بـ"بيتشيشي" السجل الأفضل لعدد مرات التتويج بها على التوالي، حيث فاز بالجائزة في آخر ثلاثة مواسم ويسعى لمعادلة الرقم القياسي لألفريدو دي ستيفانو وهوجو سانشيز، الوحيدين الذين تمكنوا من التربع على صدارة هدافي المسابقة خلال أربع نسخ على التوالي.

وسجل المهاجم الأرجنتيني 23 هدفا، وهو السجل الأسوأ له في الدوري منذ موسم 2008-2009 عندما سجل 23 هدفا أيضا، أما بنزيما فتعادل أهدافه الـ21 الحالية ثاني أفضل سجل له في الليجا منذ انضمامه إلى ريال مدريد، حيث وصل مرة واحدة فقط إلى 24 هدفا في الموسم الماضي 2018-2019.

ويملك بنزيما معدل تهديفي أقل من ميسي، حيث شارك في 36 مباراة لتسجيل 21 هدفا بمتوسط 0.58 هدفا في المباراة الواحدة، في الوقت الذي يبلغ فيه المعدل التهديفي لميسي 0.71 هدفا في المباراة الواحدة، بعدما احتاج إلى 32 مباراة لتسجيل 23 هدفا، حيث أبعدته الإصابة عن خوض بعض المباريات.

لكن من ناحية أخرى، تبقى حظوظ بنزيما مرتفعة رغم اتجاه الترشيحات لميسي، خاصةً أن هدّاف الريال يقدم مستويات لافتة في الفترة الماضية بتسجيل أربعة أهداف في آخر ثلاث جولات، في الوقت الذي لم يسجل فيه ميسي سوى أربعة أهداف منذ استئناف الليجا بعد جائحة كورونا يوم 13 يونيو الماضي.

اشتدت المعركة من أجل "بيتشيشي" وسيحتاج ميسي إلى استعادة حسه التهديفي المعتاد لتجنب ما أشبه بـ"ريمونتادا بنزيما"، الذي يكافح من أجل أن يتوج هدافا لليجا للمرة الأولى في مسيرته، في الوقت الذي يعد فيه البرتغالي كريستيانو رونالدو آخر لاعب في ريال مدريد يفوز بالجائزة خلال موسم 2014-2015.