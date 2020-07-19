أحمد مجاهد: هناك مفاجأة لو لم يترشح أبوريدة لرئاسة اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد مجاهد عضو الاتحاد المصري لكرة القدم سابقاً أن هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وكذلك بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" هو الأصلح لرئاسة اتحاد الكرة في المرحلة المقبلة.

وتولى أبوريدة مؤخراً رئاسة اتحاد الكرة قبل أن يتقدم باستقالته هو ومجلسه بعد اخفاق منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019 الأخيرة.

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وقال أحمد مجاهد في تصريحات لبرنامج "ملعب الصقر" عبر "راديو مصر" "بالطبع الأصلح حالياً للتواجد في رئاسة اتحاد الكرة هو الشخص الذي يتواجد في عضوية المكتب التنفيذي للفيفا والكاف، هاني أبوريدة".

وتابع "في حال لم يترشح، فهناك اسم مفاجأة وشخصية محترمة سوف تترشح للمنصب".

واختتم رداً على سؤال أحمد حسن مقدم البرنامج اذا كان الشخص قد تولى منصباً وزارياً من قبل قائلاً "ممكن".