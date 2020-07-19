النجم يوضح موقفه من عقوبة كوليبالي.. ويؤكد: الأهلي لم يفاوض العريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال فيصل خليفة نائب رئيس النجم الساحلي، إن علاقتنا مع الأهلي طيبة وسبق واتفقنا على تقسيط الغرامة الموقعة على الإيفواري سليماني كوليبالي والمقدرة بقيمة مليون و400 ألف دولار، كما أوضح موقف الأهلي وبيراميدز من ضم كريم العريبي لاعب الفريق التونسي.

وكان كوليبالي قد وقع للأهلي في 2017 قبل أن يرحل رسميًا عن النادي الأحمر دون الحصول على إذن من ناديه، ليتجه مسئوليه للفيفا حيث وقع الأخير غرامة مالية على اللاعب قدرها مليون و400 ألف دولار.

وانتقل اللاعب الإيفواري إلى النجم الساحلي في مايو 2019 حيث وقع على عقد يربطه بالنادي الساحلي لمدة أربع سنوات.

وأعلن الأهلي أمس السبت عبر موقعه الالكتروني أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ألزم النجم الساحلي وكوليبالي بسداد مبلغ مليون و400 ألف دولار، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارا من 31 أكتوبر 2019 وحتى تاريخ السداد.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو مصر، قال خليفة: "لم يصلنا خطاب الكتروني من فيفا حتى الان، ولكن نتصور أن فيفا سيمنحنا مهلة لمدة 45 يومًا لتسوية الأمر".

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وتابع: "تربطنا علاقة قوية مع الأهلي ورئيسه، وسبق واتفق رئيس النجم مع محمود الخطيب في فبراير الماضي على تسوية العقوبة".

وواصل: "تم الاتفاق على سداد الغرامة على مدار 4 سنوات، وتم إرسال خطاب رسمي مكتوب إلى الأهلي وتمت الموافقة عليه من جانب الطرف المصري، إلا أن جائحة كورونا أربكت الحسابات".

وأكمل: "كوليبالي أصبح لاعبًا بين صفوف النجم، وسنساهم كنادٍ في سداد الغرامة الموقعة عليه".

وبسؤاله عن مفاوضات الأندية المصرية مع كريم العريبي، قال خليفة: "العريبي لاعب كبير وجيد، لكن لم يحدث أية مفاوضات مع الأهلي، وما ورد عن تقديم بيراميدز عرض رسمي غير صحيح فالحديث مجرد كلام وكلاء فقط".

وعن القيمة المالية للاعب، قال نائب رئيس النجم: "مليون دولار فيما فوق، اللاعب لديه عروض خليجية أيضًا حيث دخل الاتفاق السعودي في مفاوضات جادة للتعاقد معه".