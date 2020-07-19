تصريحات النقاز ضد النجم الساحلي تثير استياء نجوم وجماهير النادي

يبدو أن تصريحات حمدي النقاز، لاعب الترجي التونسي الجديد، تثير له الكثير من المشاكل والأزمات، خصوصًا مع الفجوة الكبيرة والتنافس الشديد بين القاعدة الجماهيرية للترجي، وناديه السابق النجم الساحلي. فقد هاجم بقوة زبير بية، لاعب النجم الساحلي ومنتخب تونس السابق، بشدة حمدي النقاز لاعب الترجي التونسي، بسبب تصريحاته المستفزة لجماهير النجم الساحلي. الساحلي ومنتخب تونس السابق، بشدة حمدي النقاز لاعب الترجي التونسي، بسبب تصريحاته المستفزة لجماهير النجم الساحلي. وقال زبير بية في تصريحات نقلتها صحيفة تونسية :ليس من حق حمدي النقاز التمجيد في الترجي، وهو ابن النجم الساحلي. النقاز التمجيد في الترجي، وهو ابن النجم الساحلي. وقال من حق اللاعب عدم اللعب للنجم ويفضل الترجي لكن ليس من حقه أن يهاجم في كل مناسبة النجم بدون مبرر، وعدم الإدلاء بتصريحات تسيء للذين أكل معهم الماء والملح، كما يقول المثل، وهو ما ترفضه أخلاقيات أي لاعب.

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