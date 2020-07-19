يعقد في السادسة مساء اليوم الاولمبياد الخاص المصري ندوة بعنوان كورونا فرصة عبر الانترنت من خلال تطبيق ZOOM بالتعاون مع الاولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يحاضر في الندوة الدكتور شريف صلاح الدين خبير التدريب والتنمية البشرية ورئيس مؤسسة فن الحياة ،وتشمل الندوة جزء رئيسي في كيفية الاستفادة من جائحة كوروناللتقدم والارتقاء بالشخصية واستثمار طاقات الأنسان الصحية والذهنية.
أكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أن تلك الندوة تقع ضمن الاستعدادات لعودة النشاط خلال الفترة القادمة ، مشيرا إلي أن الندوة مخصصة للاعبين وعائلاتهم وشباب القادة بهدف استغلال طاقاتهمفي الوقت الحالي في انشطة تعود بالنفع عليهم جميعا.
من جانبه أشار طارق النجار مدير المبادرات بالأولمبياد الخاص المصري إلي أن الاسرة لها عامل كبير في حياة لاعبي الأولمبياد الخاص ويجب الاهتمام بهم واعدادهم جيدا من خلال عقد الندوات والمؤتمرات التي تعمل جميعها علي حثهم علي فهم طبيعة ابنائهم من لاعبو الاولمبياد الخاص وكيفية التعامل معهم وتشجيعهم في حياتهم من أجل تحقيق الدمج المجتمعي الشامل لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم .. الاولمبياد الخاص المصري يعقد ندوة كورونا فرصة أونلاين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.