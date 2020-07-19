تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب مينديزوروزا، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

موعد مباراة برشلونة وألافيس

تنطلق مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، وأيضًا السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس

ستكون مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس اليوم الأحد في الدوري الإسباني، منقولة

بشكل حصري عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 3.

وضم تشكيل برشلونة الرسمي للقاء كلا من:

حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: ألبا - لينجليت - آراخو - روبرتو

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خط الوسط: بوسكيتس - بويج - فيدال

الهجوم: فاتي - سواريز – ميسي

يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم أمام ألافيس وسط معنويات منخفضة، بعد الهزيمة المفاجئة أمام أوساسونا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على

ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة للفوز وخطف الثلاث نقاط، في محاولة لتقليص الفارق مع ريال مدريد، والحفاظ على هبية النادي الكتالوني، بعد ضياع لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

في المقابل، يرغب فريق ديبورتيفو ألافيس في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، خلف غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الصدارة بفارق 7 نقاط، بينما يتواجد ديبورتيفو ألافيس في المركز الخامس عشر برصيد 39 نقطة.

بث مباشر لمباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني