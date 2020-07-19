اتحاد الكرة يكشف موقفه من اختيار نائبين اثنين للمجلس المقبل

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن موقفه من اختيار نائبين اثنين لمجلس الجبلاية القادم من داخل المجلس ذاته وليس بالانتخاب عن طريق الجمعية العمومية لاتحاد الكرة فيالانتخابات المقبلة.
قال المصدر: "اقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» باختيار نائبين من داخل المجلس قديمًا، لم نناقش أندية الجمعيةالعمومية خلال اجتماعاتنا معهم هذا البند من الأساس".
وتابع: "كنا نناقش الأندية في وجود نائب واحد داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل بالانتخاب عن طريق الجمعية العمومية"، لافتًا إلى أن فكرة تعيين نائبين لم تعد مطروحة.
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