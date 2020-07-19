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اتحاد الكرة يكشف موقفه من اختيار نائبين اثنين للمجلس المقبل

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كشف مصدر باتحاد الكرة، عن موقفه من اختيار نائبين اثنين لمجلس الجبلاية القادم من داخل المجلس ذاته وليس بالانتخاب عن طريق الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في

الانتخابات المقبلة.

قال المصدر: "اقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» باختيار نائبين من داخل المجلس قديمًا، لم نناقش أندية الجمعية

العمومية خلال اجتماعاتنا معهم هذا البند من الأساس".

وتابع: "كنا نناقش الأندية في وجود نائب واحد داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل بالانتخاب عن طريق الجمعية العمومية"، لافتًا إلى أن فكرة تعيين نائبين لم تعد مطروحة.

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