سيتين يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ألافيس في الليجا

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة المدرب كيكي سيتين، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره ديبورتيفو ألافيس، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب مينديزوروزا، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا". وضم تشكيل برشلونة كلا من: حراسة المرمى: نيتو خط الدفاع: ألبا - لينجليت - آراخو - روبرتو خط الوسط: بوسكيتس - بويج - فيدال Advertisements الهجوم: فاتي - سواريز - ميسي موعد مباراة برشلونة وألافيس تنطلق مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، وأيضًا السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية الخامسة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، وأيضًا السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس ستكون مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس اليوم الأحد في الدوري الإسباني، منقولة بشكل حصري عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 3.

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