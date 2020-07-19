اخبار الرياضه

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمباراة سموحة الودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة وديًا، المقرر لها الخامسة

مساء اليوم.

 يخوض الفريق الأبيض المباراة بتشكيل يضم كلًا من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

Advertisements

محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع

 طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط

مصطفى محمد في خط الهجوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمباراة سموحة الودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا