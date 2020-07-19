كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمباراة سموحة الودية

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة وديًا، المقرر لها الخامسة

مساء اليوم.

يخوض الفريق الأبيض المباراة بتشكيل يضم كلًا من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

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محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع

طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو في خط الوسط

مصطفى محمد في خط الهجوم.