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عقد الاتحاد المصري للدراجات النارية اجتماعا مع الجروبات الرسمية التابعة للاتحاد بحضور رؤساء الجروبات وممثلي الاتحاد وائل طامو عضو مجلس الإدارة وإبراهيم فريد المدير التنفيذي للاتحاد.
وخلال الاجتماع تم مناقشة أنشطة الجروبات العاملة في مصر وخريطة عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة.
وعرض رؤساء الجروبات التابعة للاتحاد المصري للدراجات النارية بعض المقترحات والأفكار لمناقشتهاوطريقة تفعيلها خلال الأيام القادمة.
وأشاد رؤساء الجروبات بالجهد الكبير والمبذول من قبل الاتحاد المصري للدراجات النارية خلال فترة زمنية قصيرة في تنظيم الفعاليات والأحداث فضلاً عن الأنشطة التي قام بها الاتحاد ومدى الاستفادة منها خلال البطولات المحلية والدولية التي سينظمها
ومن جانبه وجه إبراهيم فريد المدير التنفيذي للإتحاد المصري للدراجات النارية الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وقيادات وزارة الشباب والرياضه في دعمهم لنشر لعبة الدراجات النارية ومدى التعاون المثمر بين الاتحاد والوزارة لصالح اللعبة والأبطال.
وأضاف فريد أن وزير الرياضة دائما يقدم الدعم والتعاون المتميز للاتحاد وذلك من أجل نشر اللعبة ومساعدتها على الانتشار في كل ربوع مصر وكذلك العمل على تنظيم البطولات المحلية والدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الاتحاد المصري للدراجات النارية يساهم في نشر اللعبة محليًا ودوليًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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