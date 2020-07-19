شاهد.. الشباب السعودي يقترب من حسم صفقة بيروتي

اقترب نادي الشباب السعودي من إبرام ثاني صفقاته المدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع الأرجنتيني دييجو بيروتي جناح فريق روما الإيطالي.
وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن روما تلقى عرضاً رسمياً من نادي الشباب لضم بيروتي تصل قيمته إلى 2 مليون يورو، كما عرض النادي راتباً مغريًا بقيمة 2.5 مليونيورو في الموسم الواحد لإقناع بيروتي بخطوة الانتقال إلى الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل.
كان الإعلامي السعودي طارق النوفل أكد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اقتراب بيروتي من ارتداء قميص الشباب، قائلاً: "نص مليون يورو تفصل جناحأرجنتيني عن عرض نادٍ سعودي، العرض 2.5 مليون يورو، والسعر 3 ملايين يورو".
كان الشباب نجح في التعاقد مع إيفر بانيجا نجم فريق إشبيلية الإسباني في صفقة مهمة بعد صراع قوي من ناديي الهلال وأهلي جدة.
ولعب بيروتي 130 مباراة خلال مسيرته مع روما، سجل خلالها 30 هدفاً وصنع 25 هدفاً آخر لزملائه، كما لعب 23 مباراة خلال الموسم الجاري مع الذئاب سجل خلالها أربعة أهداف فقط.
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