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تأجيل ودية الأهلي وسموحة 24 ساعة

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 قرر النادي الأهلي تأجيل اللقاء الودي المقرر أمام سموحة السكندري لمدة 24 ساعة.

 كان مقررًا أن يلعب الأهلي أمام سموحة يوم الخميس المقبل على ملعب مختار التتش،

ولكن تقرر تأجيل اللقاء إلى يوم الجمعة المقبل.

 جاء قرار التأجيل لإفساح المجال أمام إذاعة المباراة تلفزيونيًا.

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