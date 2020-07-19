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عاجل | تشكيلة برشلونة أمام آلافيس في الدوري الاسباني “استمرار فاتي وغياب شتيجن وبيكيه”

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محمود ماهر 0 تبليغ

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أعلن المدير الفني الإسباني كيكي سيتين تشكيلة الأساسية أمام آلافيس في الدوري الاسباني، لحساب الجولة 38 والأخيرة، والمقرر إقامتها على ملعب فيتوريا جاستيز بعد عصر اليوم الأحد 19 يوليو.

ويغيب عن تشكيلة برشلونة في مباراة اليوم الحارس الأساسي آندري تير شتيجن بالاضافة إلى المدافع الدولي الاسباني جيرارد بيكيه بسبب تراكم البطاقات الصفراء حيث نال أربع بطاقات منذ استئناف النشاط الرياضي في اسبانيا يوم يوم 13 يونيو الماضي.

وسيحل محل بيكيه المدافع الأوروجوياني رونالد آراوخو الذي ظهر في 5 مباريات فقط هذا الموسم، بمجموع 145 دقيقة فقط حصل خلالهم على بطاقة حمراء.

يغيب كذلك جونيور فيربو وإيفان راكيتيتش عن تشكيلة برشلونة الأساسية والاحتياطية بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بينما يتواصل غياب الثلاثي الفرنسي أنطوان جريزمان وسامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي بداعي الإصابة.

ويقود خط هجوم برشلونة الثنائي المخضرم ليونيل ولويس سواريز بالاضافة إلى الشاب الإسباني الغيني أنسو فاتي الذي شارك لمدة 90 دقيقة أمام أوساسونا في الجولة الماضية وفشل في هز الشباك، علمًا بأنه غاب عن الجولة 36 بسبب طرده أمام إسبانيول في الجولة 35 بعد مشاركته لمدة 3 دقائق فقط.

ليونيل ميسي في مباراة برشلونة وآلافيس في الدوري الاسباني – صور Getty

وسيعمل ليونيل ميسي على تعزيز صدارته لهدافي الدوري الاسباني خلال هذه المباراة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الموسم الصعب، الذي شهد خسارة الفريق للقب الدوري أمام قبل جولة من شريط النهاية.

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ويتصدر ميسي جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني برصيد 23 هدفًا بفارق هدفين فقط عن كريم بنزيمة، ويأتي جيرارد مورينو هداف فياريال في المركز الثالث برصيد 16 هدف.

والتالي تشكيلة برشلونة الأساسية أمام آلافيس

نيتو

سيرجي روبرتو رونالد آراوخو لينجليه جوردي ألبا

أرتورو فيدال سيرجيو بوسكيتس ريكي بويج

أنسو فاتي لويس سواريز ليونيل ميسي

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