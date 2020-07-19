خاص | مجموعة إعلام المصريين توضح دور مدحت شلبي مع أون تايم سبورتس

أتم الإعلامي الرياضي المخضرم “مدحت شلبي” انضمامه الرسمي لقنوات أون تايم سبورتس الأسبوع الماضي، وتعرف من مسؤولي القناة عن تفاصيل دوره خلال ما تبقى من مباريات هذا الموسم 2020/2019، والمقرر استئنافه يوم 6 أغسطس المقبل بمباراة بين الزمالك والمصري البورسعيدي.

وأكد مسؤول رفيع المستوى في مجموعة إعلام المصريين في حديث خص به الخليج 365 نجاح الاتفاق بشكل نهائي ورسمي مع مدحت شلبي.

وقال “الجنرال سيظهر على قناة أون تايم سبورتس 2 من خلال برنامجه المفضل (مساء الأنوار)، وسيتقاسم أيام الأسبوع مع برنامج إبراهيم فايق، 3 أيام لكل منهما”.

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وأوضح ”سيكون يوم الجمعة مُخصصًا لبرنامج جديد سيقدمه الإعلامي أحمد عفيفي العائد من تجربة جيدة مع القناة السعودية الرياضية”.

وأضاف “أما بخصوص الاستوديو التحليلي لمباريات الدوري المصري التي ستذاع على قناة أون تايم سبورتس 2، سيتقاسمها مدحت شلبي مع الإعلامي إبراهيم فايق”.

وانفرد الخليج 365 قبل حوالي أسبوعين بخبر انضمام “مدحت شلبي” إلى صفوف قنوات أون تايم سبورتس، وهو الخبر الذي تداولته فيما بعد الصحف والمواقع المصرية المحلية.

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