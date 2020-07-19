بث مباشر | شاهد برشلونة والافيس في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “برشلونة والافيس” في أهم مباريات اليوم الأحد 19 يوليو 2020 بالجولة الـ 38 والاخيرة هذا الموسم، في الدوري الإسباني.

تُنقل مباراة “برشلونة والافيس” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق التونسي “نوفل الباشي”، كما تُنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة لا ليجا تي في بار.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب ديبورتيفو ألافيس “مينديزوروزا”.

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فقد فريق “برشلونة” بشكل رسمي لقب الدوري الاسباني لصالح غريمه التقليدي “ريال مدريد” في الجولة الماضية، بعد تلقيه خسارة مذلة في ملعبه على يد “أوساسونا”.

وسيسعى مدرب برشلونة “كيكي سيتين” إلى تحقيق الفوز على الافيس من أجل تنظيم أوراقه من جديد لرفع معنويات لاعبيه، قبل مباراتهم امام فريق “نابولي” في دوري أبطال أوروبا يوم 8 أغسطس القادم.

بينما يدخل فريق “ديبورتيفو ألافيس” المباراة دون اي ضغوطات بعدما ضمن البقاء في الدوري الاسباني للموسم المقبل، حيث يحتل المركز الـ 16، برصيد 39 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أولى مراكز الهبوط الذي يقبع فيها فريق “ليجانيس” برصيد 35 نقطة.

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