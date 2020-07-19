تحديد موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري بعد كورونا

حدد مسؤولو لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز، بعد استئناف النشاط المُجمد منذ مطلع شهر مارس الماضي بسبب سوء الأحوال المناخية ومن ثم جائحة فيروس كورونا.

ولعب الأهلي للمرة الأخيرة في الدوري المصري أمام سموحة يوم 11 مارس 2020، ضمن الجولة 18 والتي شهدت تعادله بشق الأنفس في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وكان من المنتظر مواجهة الأهلي لكل من “الإنتاج الحربي وأسوان” في الجولتين 19 و20 من الدوري المصري، إلا أن لجنة المسابقات فضلت أن تكون مباراة الأهلي القادمة فور استئناف النشاط الرياضي أمام إنبي، والمؤجلة منذ الجولة 15.

وكانت مباراة الأهلي وإنبي مجدولاً لها يوم 14 مارس 2020، لكن بعد المستجدات التي طرأت، تقرر إقامتها يوم 7 أغسطس.

وأعلن الاتحاد المصري في بيان رسمي مطلع شهر يوليو الجاري، قرار استكمال موسم 2020/2019 أسوة بالدوري السعودي والمغربي والتونسي، رغم المعارضة الشديدة التي واجهها من جانب أندية الاتحاد السكندري والزمالك والمصري البورسعيدي.

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