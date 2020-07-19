أحمد شوبير يعتذر عن المشروع الجديد لقناة الأهلي

اعتذر حارس مرمى منتخب مصر في كأس العالم 1990 “أحمد شوبير” لإدارة النادي الأهلي عن المشاركة في المشروع الجديد لقناة النادي، رغبة منه في الاستمرار مع قنوات أون تايم سبورتس.

وسينطلق مشروع قناة الأهلي عند استئناف منافسات الدوري المصري الممتاز مطلع شهر أغسطس المقبل، ومن ضمن الأفكار المطروحة حاليًا برنامج سيحمل عنوان “6-1”، تسبب في غضب عارم بين عشاق الزمالك ورئيس النادي مرتضى منصور.

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وعلمت مصادر الخليج 365 داخل قنوات أون تايم سبورتس، أن أحمد شوبير لا ينوي الرحيل عن أون تايم سبورتس 1 في الوقت الراهن، وقد اعتذر عن التواجد في مشروع تطوير قناة الأهلي للتركيز على عمله في تقديم البرامج مع أون تايم.

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وترددت أنباء عن قرب انضمام أحمد شوبير لقناة الأهلي للمساهمة في تطويرها وتأسيس مشروعها الجديد، لا سيما بعدما توصل الإعلامي المخضرم “مدحت شلبي” لاتفاق رسمي لتقديم برنامج شبه يومي على قناة أون تايم سبورتس 2.

ومن المعروف توتر علاقة أحمد شوبير ومدحت شلبي منذ فترة، وظهر ذلك جليًا أكثر من مرة عبر الشاشة سواء في برنامج شوبير أو برنامج شلبي على مدار الأعوام الماضية.

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