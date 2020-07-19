موعد ودية الأهلي أمام سموحة والجونة في تحضيرات عودة الدوري المصري

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تحدد بشكل رسمي موعد مباراة الأهلي وسموحة الودية ضمن تحضيرات عودة الدوري المصري الممتاز خلال شهر أغسطي المقبل.
وكشف مدير الكرة في الأهلي “سيد عبد الحفيظ” عن موعد مباراة الأهلي وسموحة، بالاضافة إلى موعد المباراة الودية الثانية للأهلي في المرحلة التحضيرية والتي ستكون أمام الجونة.
وقال سيد عبد الحفيظ “تم الاتفاق على خوض مباراة ودية بين الأهلي وسموحة يوم الخميس المقبل 23 يوليو، بينما ستكون المباراة الودية الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو”.
وقرر الأهلي استئناف تدريباته يوم أمس السبت بعد الراحة التي حصل عليها أعضاء الفريق الأول يوم الجمعة، وفق برنامج فني وبدني وضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر الذي عاد مؤخرًا من بلاده.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الثاني.
ويحتل غريم الأهلي التقليدي “الزمالك” المرتبة الرابعة في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 17 مباراة، علمًا بأنه انسحب من مباراة القمة في نهاية شهر فبراير الماضي، ما يعني خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم الحالي، بالتالي إمكانية خطف الاتحاد السكندري للمركز الرابع.
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