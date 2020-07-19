هازارد: هذه أسوأ سنة في مسيرتي

تحدث البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، عن تقييمه للعام الأول مع الفريق الملكي.



وكان هازارد انتقل من تشيلسي إلى ريال مدريد في صيف 2019 خلال صفقة بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون يورو، لكنه عانى من إصابات عديدة حرمته من المشاركة في المباريات لفترات طويلة.



وقال هازارد، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كانت هناك إصابات، ولكن آمل أن أكون تجاوزت هذا الأمر، وأن يكون العام المقبل أفضل".



وأضاف: "في الواقع لم يكن هذا العام مفزعًا، لأنني تمكنت من القدوم إلى هذا النادي، كما أننا فزنا بالدوري الإسباني في عامي الأول. لا يمكنني طلب المزيد".



وتابع: "على المستوى الفردي، هذه أسوأ سنة في مسيرتي. لقد كان موسمًا غريبًا بعض الشيء بسبب كل ما حدث".



وأتم: "يمكن أن يتحسن الموسم ويجب أن يكون اللقب التالي لنا هو دوري أبطال أوروبا، رغم أن الأمر صعب لأن المنافس هو مانشستر سيتي".



يذكر أن مانشستر سيتي تفوق على ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1 على ملعب "سانتياجو برنابيو".





المصدر: موقع كورة