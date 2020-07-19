رياضة | تشكيل برشلونة الرسمي ضد ألافيس في ختام الليجا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل برشلونة الرسمي ضد ألافيس في ختام الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، كيكي سيتين، عن تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة قبل المباراة المركز الثاني برصيد 79 نقطة، بينما يحتل ديبورتيفو ألافيس المركز الخامس عشر برصيد 39 نقطة.

تشكيل برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: نيتو.

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الدفاع: ألبا، أروخو، لينجليه، روبرتو.

الوسط: بويج، بوسكيتس، فيدال.

الهجوم: فاتي، سواريز، ميسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: تير شتيجن، أراناو، سيميدو، دي يونج، برايثوايت.