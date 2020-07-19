رياضة | المصري يخطط لضم "الموهوب" من الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المصري يخطط لضم "الموهوب" من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة النادي المصري البورسعيدي ، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءًا على رغبة المدرب المخضرم طارق العشري.

تمسك طارق العشري، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي المصري، بضم إمام عاشور لاعب الزمالك، إلى فريقه بداية من الموسم الجديد.

وكان المصري طلب من الزمالك في وقت سابق استعارة عاشور ولكن مسئولي النادي الأبيض رفضوا وتمسكوا باستمراره.

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من جانبه يضع طارق العشري ثقة كبيرة في إمكانيات جناح المنتخب المصري الأولمبي،، خاصة أنه تدرب تحت يده عندما كان يلعب ضمن صفوف حرس الحدود قبل انتقاله إلى الزمالك.

وكان العشري طلب من قبل استعارة اللاعب مجدداً وضمه إلى حرس الحدود، ولكن مسئولي النادي الأبيض رفضوا وقتها وتمسكوا باستمراره مع القلعة البيضاء.

وفي سياق متصل يأمل مسؤولوا الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، في رفع العقوبة المفروضة عليه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم، تقضي بحرمان المصري البورسعيدي من القيد حتى يتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة انتقالات الصيف المقبلة.