رياضة | وزير الرياضة يجتمع باللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد ٢٠٢١

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يجتمع باللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد ٢٠٢١ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي من المقرر أن تستضيفها مصر مطلع العام المقبل ٢٠٢١، وذلك بحضور حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة للبطولة،وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وتناول الاجتماع مناقشة الإجراءات الخاصة بإنهاء الأعمال الخاصة بالصالات المغطاة، وصالات التدريب للمنتخبات المشاركة بالبطولة.

واستعرض رؤساء اللجان المتطوعين، الإعلامية، النقل والمواصلات، الأدوات والتجهيزات، آخر ما تم التوصل إليه من إنجاز في مهام أعمالها .

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كما تناول الاجتماع استعراض اللجنة المنظمة الشكل الخاص بحفلي الافتتاح والختام للبطولة .

وشدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ضرورة إنهاء كافة الأعمال في توقيتاتها المحددة، على أعلى مستوى، مؤكداً على أهمية ظهور حفلي الافتتاح والختام بشكل مميز يمثل انعكاسا لما توصلت إليه الدولة المصرية من تقدم ورقي، والذي اعتادت عليه الدولة المصرية في تنظيم أحداثها الرياضية التي تقام على أرضها على أعلى مستوى بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي جعلت من مصر مركزا عالمياً لإقامة أكبر البطولات العالمية .

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يقوم بعقد اجتماع دوري إسبوعي مع اللجنة المنظمة للبطولة للإطمئنان على كافة الإجراءات و الاستعدادات الخاصة بالبطولة ولتسهيل كافة العقبات