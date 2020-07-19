رياضة | عائق وحيد يعطل تجديد عقد "ساسي" في الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عائق وحيد يعطل تجديد عقد "ساسي" في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، إلى تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي، خلال الفترة المقبلة.

جاء قرار الزمالك يحسم ملف فرجاني ساسي، لما يمثله اللاعب من أهمية داخل الفريق، حيث يعد من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الفرنسي باتريس كارتيرون في تشكيل القلعة البيضاء.

ويواجه مجلس إدارة الزمالك، صعوبات في تجديد عقد ساسي، أبرزها المقابل المادي، حيث قدمت العديد من أندية الخليج عروضًا لضم ساسي، وسيتم الحصول على مبالغ مالية أكبر مما يحصل عليها مع الزمالك.

كما يبحث ساسي على طموحات جديدة مع فريق جديد، وذلك بعد تحقيق 5 ألقاب مع القلعة البيضاء، وهم كأس الكونفيدرالية الأفريقية والسوبر المحلي، والسوبر المصري السعودي، وكأس مصر، والسوبر الأفريقي.