رياضة | أول رد من النجم الساحلي على أزمة الأهلي بسبب كوليبالي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أول رد من النجم الساحلي على أزمة الأهلي بسبب كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف فيصل خليفة نائب رئيس نادي النجم الساحلي التونسي، أن جائحة فيروس كورونا، وراء الأزمة الأخيرة مع النادي الأهلي، بسبب عجز النادي عن تسديد الدفعات المستحقة من العقوبة الموقعة على الإيفواري سليمان كوليبالي لاعب النجم الحالي.
وقال فيصل خليفة عبر برنامج ملعب الصقر عبر إذاعة راديو مصر: " لم يصلنا أي خطاب رسمي حتى الآن من الفيفا بشأن عقوبة سليمان كوليبالي"
وأضاف:" بحسب ما علمنا من الأخبار أن الفيفا أعطى 45 يوما من أجل تسوية الملف مع النادي الأهلي، وسنحاول حل الأزمة وديا في الفترة المقبلة".
وواصل:" أخر مباراة مع الأهلي في مصر خلال شهر فبراير الماضي بدوري المجموعات ببطولة إفريقيا، وصلنا لاتفاق رسمي مع النادي الأهلي، واتفقنا على حلول، لكن إيقاف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا عطلنا عن تسديد المبالغ المالية".
وتابع خليفة:" كنت مع رئيس النجم الساحلي في مصر، واتفقنا على كافة الأمور، لكن الأزمات الأخيرة وراء عدم دفع الدفعة المستحقة من الاتفاق المسبق مع القلعة الحمراء".
وزاد: "النجم الساحلي فريق عريق، لا نسمح لأنفسنا بوجود أدني مشكلة مع أي نادٍ، خاصة النادي الأهلي".
وأكمل: "حسب الاتفاق السابق، كنا سنقوم بدفع المبلغ المستحق بشأن كوليبالي على مدار 4 سنوات، بحيث يحصل الأهلي على مبلغ مالي مُحدد مع كل فترة انتقالات، ولدينا اتفاق رسمي بذلك، لكن الأمر توقف كما ذكرت الأسباب".