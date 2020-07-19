رياضة | موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه يوفنتوس نظيره لاتسيو، مساء غدا الإثنين الموافق 20 يوليو الجاري، على ملعب أليانز، في إطار منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي الممتاز.

ويسعى يوفنتوس لتحقيق نتيجة إيجابية وخطف الثلاث نقاط، بعدما تعادل أمام فريق ساسوولو بثلاثة أهداف لكل منهما، وقبها تعادل مع أتالانتا بهدفين لمثلهم، كما أنه تعثر أمام ميلان بأربعة أهداف بهدفين.

ويتصدر فريق السيدة العجوز جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، برصيد 77 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الثاني، وحصدهم من 33 مباراة، فاز في 24 مواجهة، وتعادل في 5 لقاءات، وخسر 4 مباريات، فيما يأتي لاتسيو في المركز الثالث برصيد 69 نقطة، جمعهم من 33 مباراة، فاز في 21 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات وهزم في 6 مباريات.

ومن المقرر أن تقام المباراة الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس:-

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

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خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي، أليكس ساندرو، خوان كوادرادو، ماتايس دي ليخت

خط الوسط: ميراليم بيانيتش، رودريجو بينتانكور، أدريان رابيو

خط الهجوم: باولو ديبالا، دوجلاس كوستا، كريستيانو رونالدو

ما هو التشكيل المتوقع للاتسيو:-

حراسة المرمى: توماس ستراكوشا

خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي، باستوس، لويز فيليبي

خط الوسط: لويس ألبيرتو، جوني، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مانويل لاتزاري، ماركو بارولو

خط الهجوم: تشيرو إيموبيلي، فيليبي كايسيدو