رياضة | أبو جريشة: هناك أندية كبيرة داخل مصر أقوى من اتحاد كرة القدم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أبو جريشة: هناك أندية كبيرة داخل مصر أقوى من اتحاد كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد علي أبوجريشة فاكهة الكرة المصرية ونجم النادي الإسماعيلي السابق، أنه حزين من حالة الاحتقان التي تسيطر على الرياضة المصرية في الفترة الأخيرة.
وقال أبوجريشة عبر برنامج ملعب الصقر عبر إذاعة راديو مصر:" ما يحدث من احتقان بسبب "الفراغ الكروي"، بعد توقف كرة القدم، الأمور خرجت عن إطار الرياضة".
وأضاف:" العلاقات قديما بين اللاعبين كانت مميزة، كنا لاعبي الأهلي يسافرون مع الإسماعيلي والزمالك والاتحاد وغيرهم، لا استطيع حاليا اصطحاب أبنائي للملعب بسبب حالة السباب".
وواصل: "هناك البعض يشتري صفحات للهجوم، وأصبحت الأمور "أكل عيش" لأن الفلوس زادت قوي، البعض أصبح يكتب أي شئ، ويتهم الناس بأفظع الألفاظ بدون رقيب أو حسيب، لابد أن نفعل القوانين ونحاسب المسيئين الذين يحصلون على الأموال من أجل مهاجمة الشرفاء.
وتابع أبوجريشة: "أصبحنا نسمع عن ملايين الجنيهات يتم دفعها في شراء لاعبين، وبعضهم هواة لم يصلوا لمرحلة الاحترافية
وأكمل: "الكرة المصرية تراجعت بشكل كبير بعد التتويج بثلاث بطولة أمم إفريقيا، رغم وصولنا لكأس العالم 2018، لكن لم نستطع البناء بقوة
وأردف:" هناك أندية كبيرة داخل مصر أقوى من اتحاد كرة القدم، البعض منهم يفرض السيطرة بسبب الجماهيرية والشعبية التي يتمتعون بها، لابد أن يطبق اتحاد الكرة العدالة ويجب تطبيق اللوائح بكل صرامة على الجميع".
واستطرد:" "أتمنى عودة الإسماعيلي لسابق عهده، في الفترة المقبلة، وعلى مر السنين كان منتخب مصر يضم أبرز اللاعبين من صفوف الدراويش".