رياضة | أبو جريشة: هناك أندية كبيرة داخل مصر أقوى من اتحاد كرة القدم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أبو جريشة: هناك أندية كبيرة داخل مصر أقوى من اتحاد كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علي أبوجريشة فاكهة الكرة المصرية ونجم النادي الإسماعيلي السابق، أنه حزين من حالة الاحتقان التي تسيطر على الرياضة المصرية في الفترة الأخيرة.

وقال أبوجريشة عبر برنامج ملعب الصقر عبر إذاعة راديو مصر:" ما يحدث من احتقان بسبب "الفراغ الكروي"، بعد توقف كرة القدم، الأمور خرجت عن إطار الرياضة".

وأضاف:" العلاقات قديما بين اللاعبين كانت مميزة، كنا لاعبي الأهلي يسافرون مع الإسماعيلي والزمالك والاتحاد وغيرهم، لا استطيع حاليا اصطحاب أبنائي للملعب بسبب حالة السباب".

وواصل: "هناك البعض يشتري صفحات للهجوم، وأصبحت الأمور "أكل عيش" لأن الفلوس زادت قوي، البعض أصبح يكتب أي شئ، ويتهم الناس بأفظع الألفاظ بدون رقيب أو حسيب، لابد أن نفعل القوانين ونحاسب المسيئين الذين يحصلون على الأموال من أجل مهاجمة الشرفاء.

Advertisements

وتابع أبوجريشة: "أصبحنا نسمع عن ملايين الجنيهات يتم دفعها في شراء لاعبين، وبعضهم هواة لم يصلوا لمرحلة الاحترافية

وأكمل: "الكرة المصرية تراجعت بشكل كبير بعد التتويج بثلاث بطولة أمم إفريقيا، رغم وصولنا لكأس العالم 2018، لكن لم نستطع البناء بقوة

وأردف:" هناك أندية كبيرة داخل مصر أقوى من اتحاد كرة القدم، البعض منهم يفرض السيطرة بسبب الجماهيرية والشعبية التي يتمتعون بها، لابد أن يطبق اتحاد الكرة العدالة ويجب تطبيق اللوائح بكل صرامة على الجميع".

واستطرد:" "أتمنى عودة الإسماعيلي لسابق عهده، في الفترة المقبلة، وعلى مر السنين كان منتخب مصر يضم أبرز اللاعبين من صفوف الدراويش".