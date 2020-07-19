رياضة | أحمد مجاهد يهاجم اللجنة الخماسية باتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد مجاهد يهاجم اللجنة الخماسية باتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن هناك مماطلة كبيرة من جانب اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، بشأن عقد الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة الجديدة.

وقال أحمد مجاهد عبر برنامج ملعب الصقر عبر إذاعة راديو مصر: "كل ما يحدث حاليا مماطلة والتسويف والتعطيل، من جانب اللجنة المكلفة بادارة اتحاد كرة القدم".

وأضاف: "اللجنة الخماسية كانت مكلفة بمهام محددة، كان لها اختصاصات معينة، وينتهي عملها في 31 يوليو 2020".

وواصل:" كان من المفترض انتهاء وضع لائحة النظام الأساسي خلال الفترة الماضية، ولكن هذا لم يحدث مطلقا".

وتابع:" من مهام اللجنة الحالية بحسب تكليفات الفيفا، كانت إدارة الشئون اليومية مثل المسابقات الجارية، ومرتبات العاملين وغيرها، وكذلك تعديل لائحة النظام الأساسي والتأكد من مطابقتها للوائح وقواعد الفيفا، مطابقة لوائح الأندية الأعضاء ومطابقتها باللائحة الجديدة، والعمل على لجنة انتخابية لإدارة انتخابات لمجلس جديد".

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وأكد مجاهد: "كان من المفترض إقامة جمعية عمومية بحد أقصى إبريل الماضي، وعند مطالبة اللجنة الخماسية كانت هناك مماطلة، واستكمال كأس مصر ليس له علاقة بموضوع الجمعية العمومية".

وأكمل: "هناك حجج "للتسويف والتعطيل"، هناك محاولة من جانبهم للبقاء لأطول فترة ممكنة، أومحاولة لتعطيل حضور المجلس القادم".

وزاد:" نص القانون مدة المجلس 4 سنوات، أو بعد انتهاء الدورة الأولمبية، والقانون المصري يلزم كل اتحاد بوضع لوائحه طبقا للاتحاد الدولي التابع له".

وأردف: "قولا واحد، لن أترشح في الانتخابات المقبلة، ولن أكون مديرا تنفيذيا في الاتحاد، كنت موجود في الجبلاية لمدة دورتين متتاليتين، سأعطى فرصة للزملاء من أجل العمل".

وأتم: "الأصلح حاليا لرئاسة اتحاد كرة القدم هو المهندس هاني أبوريدة، وفي حالة عدم ترشحه سيكون هناك مفاجأة ولكن غير مطروحة الآن".