رياضة | بركات علام مديرا فنيا للفريق الثاني لدجلة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بركات علام مديرا فنيا للفريق الثاني لدجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي وادي دجلة برئاسة رجل الأعمال ماجد سامي، تشكيل الجهاز الفني لفريق النادي الثاني، والذي يلقى نفس الاهتمام والصلاحيات الخاصة بفريق الدرجة الأولى.

وقرر مجلس الإدارة تعيين بركات محمود علام، لاعب الألومنيوم ودجلة وليرس البلجيكي السابق مديرا فنيا للفريق.

يذكر ان بركات علام احد أبناء قرية خوالد القارة بمركز ابوتشت شمال محافظة قنا، والذي بدأ بناشئين الألومنيوم، وتدرج مع القطاع حتى فريق الدرجة الأولى، الذي حقق معه انجاز الصعود مرتين، موسم1999 مع المدير الفني شوقي حسين، وموسم 2005 مع حسين عبد اللطيف، ثم انتقل بعدها لنادي اسوان لمدة موسم ومنه لوادي دجله، لمدة موسم وانتقل منه لنادي ليرس البلجيكي ثم العودة لدجلة مرة أخرى.

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حصل بركات على العديد من الدورات التدريبية، حتى تمكن من الحصول على أعلى دورة تدريبية وهيNext pro ليبدأ مشواره التدريبي مديرا فنيا للاكاديمية GMG لمدة 5 مواسم ثم تولى فريق الناشئين بدجلة وتدرج حتى تولي قيادة فريق مواليد99 والذي حصل به على وصافة بطولة الجمهورية الموسم المنقضي.

ويضم الجهاز المعاون الذي يقوده بركات علام مديرا فنيا كلا من:محمد رجب مدرب مساعد، رجب علي مدرب حراس، مرمي، صلاح احمد إداريا، وجهاز طبي مكون من رمضان احمد طبيب، عمرو قاسم تأهيل، سيد أمام مدلك.

ويضم فريق دجلة "الكسند تيم" خليط من اللاعبين مواليد99 و2001و2003، الذي يبذَدأ تدريباته مع فريق الدرجة الأولى ويمتلك كل صلاحيات.