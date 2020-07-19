رياضة | حقيقة إقتراب كريم العريبي من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة إقتراب كريم العريبي من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى فيصل خليفة نائب رئيس الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي أنه حتى اللحظة الحالية لم يصل أي خطابات من جانب الاتحاد الدولي فيما يخص إلزام النادي التونسي بدفع أي أموال مستحقة نظير صفقة سليماني كوليبالي .

حقيقة إقتراب كريم العريبي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن خليفة قد أدلى بتصريحات عبر راديو مصر " أنه حتى في حالة وصول الخطاب خلال الساعات القليلة المقبلة فإنه سوف يتم منحنا مهلة لمدة تصل إلى 45 يوماً من أجل سداد المستحقات المتأخرة .

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وأضاف " شهدت مباراة الأهلي والنجم الساحلي والتي جمعت الفريقان في دور المجموعات بالقاهرة إتفاق بين رئيس النادي ومحمود الخطيب فيما يخص جدولة المستحقات المتأخرة في ملف كوليبالي على أربعة أعوام.

وواصل " يتحصل النادي الأهلي على جزء من المستحقات في كل موسم وهو ما وافق عليه بالفعل رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء إلى أن جاءت أزمة كورونا وضربت الرياضة في العالم لتؤثر على خطوات حل تلك الأزمة .

وانهى " النجم الساحلي ستحمل تكاليف العقوبة بالإتفاق مع اللاعب ولا توجد أي رغبة من جانب الفريق الاحمر للحصول على صفقة كريم العريبي الذي سيبقى في صفوف الفريق التونسي أو سينتقل للخليج خاصةً أن قيمته التسويقية تبلغ مليون دولار.