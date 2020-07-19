رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.. قبل لقاء يوفنتوس ولاتسيو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.. قبل لقاء يوفنتوس ولاتسيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد يوفنتوس الإيطالي لاستضافة نظيره لاتسيو، في قمة مواجهات الجولة 34 من الدوري الإيطالي، والمقررة غداً الاثنين بملعب "أليانز" بمدينة تورينو.

ويتواصل صراع الهدافين بين تشيرو إيموبيلي، نجم لاتسيو صاحب الـ29 هدفاً، وملاحقه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، صاحب الـ28 هدفاً.

وأقيمت عدة مباريات مساء الأمس السبت، حيث فاز ميلان بخماسية مقابل هدف أمام بولونيا، فيما تعادل هيلاس فيرونا وضيفه أتالانتا بهدف لهدف، وبنفس النتيجة تعادل كالياري وساسولو.

وأصبح ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كما يلي.

1- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 29 هدفاً.

2- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 28 هدفاً.

3- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 20 هدفاً.

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4- فرانشيسكو كابوتو (ساسولو) – 18 هدفاً.

5- جواو بيدرو (كالياري) – 18 هدفاً.

6- دوفان زاباتا (أتالانتا) – 17 هدفاً.

7- لويس مورييل (أتالانتا) – 17 هدفاً.

8- أندريا بيلوتي (تورينو) – 16 هدفاً.

9- يوسيب إيليسيتش (أتالانتا) – 15 هدفاً.

10- إيدين دزيكو (روما) – 15 هدفاً.