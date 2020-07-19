رياضة | مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. موقعة تكسير العظام " لإنقاذ الموسم "

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. موقعة تكسير العظام " لإنقاذ الموسم " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصوب أنظار عشاق كرة القدم اليوم الاحد صوب ملعب إستاد ويمبلي الذي يحتضن موقعة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي وذلك ضمن نصف نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم .

وينتظر الفائز من لقاء اليوم نادي أرسنال في المباراة النهائية حيث تمكن الجانرز من حيث أولى بطاقات المشهد الختامي بفوزه يوم أمس السبت على مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز الأرقام التي شهدتها مباريات الفريقين السابقة بالإضافة إلى سعي الشياطين الحمر لتكرار الرباعية الشهيرة في مرمى البلوز .

مواجهات مانشستر يونايتد وتشيلسي الموسم الجاري

سبق وأن تواجه الفريقان في الموسم الجاري 3 مرات إثنين منهم في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز والمرة الثالثة كانت في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية .

ويعتبر مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي نجح في الفوز على البلوز أربعة مرات في موسم واحد من قبل وحدث ذلك عام 2010-2011 .

وللعام الرابع على التوالي تضع الفرق العملاقين في مواجهة واحدة ببطولة كأس الاتحاد الانجليزي حيث جاءت المباريات السابقة كالآتي :-

- عام 2017 فاز تشيلسي في ربع النهائي .

- عام 2018 حسم تشيلسي الفوز بالبطولة على حساب مانشستر يونايتد في النهائي.

Advertisements

- عام 2019 تمكن مانشستر يونايتد من حسم المباراة التي جمعتهما في الدور الخامس.

وينتظر مانشستر يونايتد أن يتفادى الخسارة أمام تشيلسي حيث سيكون ذلك للمباراة السابعة توالياً خلال القرن الحالي .

مباريات مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الانجليزي

مباراة اليوم تحمل الرقم 30 لمانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي حيث أن هذا الرقم قياسياً ولم يحققه مع اليونايتد سوى أرسنال .

وسبق وأن تأهل مانشستر يونايتد إلى المباراة النهائية في 15 من أصل 17 مباراة في الدور نصف النهائي حيث لم يخسر الفريق سوى من إيفرتون 2009 والسيتي 2011.

وحقق المانيو 21 إنتصار وتعرض لثلاثة خسائر خلال الستة وعشرين مباراة الأخيرة التي خاضها في كأس الإتحاد الإنجليزي على مدار الخمسة مواسم السابقة ولم يخسر خلال آخر 19 لقاء في جميع المباريات بتحقيقه 14 فوز و5 تعادلات .

وتعتبر تلك المسيرة هي الأفضل للشياطين الحمر حيث سبق وأن تفادوا الخسارة في 29 مباراة متتالية بين شهر أبريل وشهر نوفمبر قبل عشرة أعوام وبالتحديد في عام 2010 .

مباريات تشيلسي في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي

يعتبر تشيلسي واحد من أكثر الفرق التي وصلت إلى مراحل متقدمة في كأس الاتحاد الانجليزي بالقرن الحالي فوصل البلوز إلى النهائي 8 مرات وتوجوا باللقب في ستة مناسبات ويعتبر هذا الوصول هو الثالث لنصف النهائي خلال آخر 4 مواسم .

ونجح تشيلسي في الفوز بـ12 مباراة من آخر 15 وصول للدور نصف النهائي وخسروا في مباراة يتيمة حيث تمكن الفريق من الفوز في 10 لقاءات وتعادلوا في ثلاثة وسجل أوليفيه جيرو 15 هدفاً في البطولة خلال 28 لقاء خاضهم وصنع 8 آخرين.