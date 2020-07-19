رياضة | قناة الزمالك تعلن مفاجأة سارة للجماهير

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قناة الزمالك تعلن مفاجأة سارة للجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قناة نادي الزمالك في الساعات الماضية نقل مباراة الفريق الودية أمام سموحة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم ببرج العرب.

واكدت القناة الزمالك على نقل المباراة اليوم أمام سموحة ثم بعد ذلك سيكون هناك استديو تحليلي في السابعة مساءً، يقدمه طارق يحيى رفقة فاروق جعفر وإسماعيل يوسف.

ودخل نادي الزمالك معسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية خلال الفترة الحالية، استعدادًا للعودة للمشاركة في المنافسات المختلفة بعد توقفها على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.