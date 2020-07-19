الامارات | ردود أفعال الأندية الإماراتية على قرعة موسم المحترفين الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن ردود أفعال الأندية الإماراتية على قرعة موسم المحترفين الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مسؤولون وإداريون في الأندية الإماراتية لكرة القدم عن ارتياحهم لما أسفرت عنه قرعة مسابقتي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي، للموسم الرياضي الجديد 2020-2021، التي سحبت، أمس السبت، بمقر وزارة الصحة في دبي، تحت شعار: «شكراً خط دفاعنا الأول»، بمشاركة ممثلي الأندية الـ14، من خلال نظام تقنية الاتصال عن بُعْد.

وأوقعت قرعة مسابقة كأس الخليج العربي التي تنطلق في الثالث من سبتمبر المقبل، الوحدة في مواجهة جماهيرية مع الوصل، فيما يلعب بني ياس مع حتا، وشباب الأهلي ضد الظفرة، والجزيرة مع اتحاد كلباء، بينما يلتقي عجمان مع الفجيرة، والعين مع خورفكان.

ووضعت قرعة الدوري، الذي سينطلق في التاسع من سبتمبر المقبل، الجزيرة في مواجهة صعبة مع النصر على ملعب الأخير، في الأسبوع الأول من المسابقة، فيما يلعب الشارقة حامل اللقب مع الفجيرة، ويلتقي الوحدة مع حتا، والوصل مع بني ياس، واتحاد كلباء مع شباب الأهلي، والعين مع خورفكان، والظفرة ضد عجمان.

الوحدة

وقال مشرف الفريق الأول بنادي الوحدة عبدالسلام جمعة: "إن القرعة جاءت جيدة، من يريد أن ينافس على البطولات عليه أن يكون جاهزاً لمواجهة جميع الفرق، سواء على صعيد بطولة دوري الخليج العربي، أو كأس الخليج العربي"، مشيراً إلى أن "الوحدة سيستهل مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الوصل في كأس الخليج العربي بشكله الجديد وفي الدوري بلقاء فريق حتا، مؤكدا على أهمية البداية القوية للفريق في الموسم الجديد".

وأضاف "في ظل الوضع الراهن والموقف الطويل لن يكون هذا الأمر سهلا على جميع الفرق ولكن بالنسبة للوحدة نتمنى البداية الجيدة في هاتين المباراتين اللتان تعتبران أفضل إعداد لخوض غمار استكمال بطولة دوري أبطال آسيا التي يسعى من خلالها الفريق الظهور بالشكل الذي يليق بالدولة في المحفل القاري".

الوصل

من جهته، قال عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم حميد يوسف: "إن قرعة مسابقتي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي جاءت متوازنة، والمنافسة ستكون قوية وصعبة بين جميع الفرق هذا الموسم في مسابقتي الدوري وكأس الخليج العربي".

وأضاف أن "النظام الجديد لبطولة كأس الخليج العربي، بخروج المغلوب بمباراتي الذهاب والإياب في كل من مباريات الدور الأول و دور الثمانية ودور الأربعة على أن يكون النهائي من مباراة واحدة تجرى على ملعب محايد، سيزيد البطولة قوة وإثارة".

وأوضح أن "صفوف الوصل، أصبحت شبه مكتملة بعد وصول فابيو دي ليما، مينديز، سواريز، والمنضم حديثاً للفريق المدافع البرازيلي سانتوس نيريس، فجر أمس مؤكدا أن مجلس إدارة الوصل دعم صفوف الفريق بشكل جيد استعداداً للموسم الجديد، مشيرًا أن الفريق سيواصل تحضيراته التي انطلقت 11 يوليو الماضي، في إطار برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني للفريق، لتجهيز اللاعبين بشكل جيد، لخوض الاستحقاقات المقبلة".

وأشاد حميد يوسف بإقامة مراسم القرعة تحت شعار "شكرا خط دفاعنا الأول قائلا: "هي بادرة تعكس حرص المسؤولين برابطة المحترفين الإمارتية، على تقدير مجهودات وتضحيات العاملين في الكادر الطبي خلال جائحة كورونا".

Advertisements

بني ياس

أما رئيس شركة نادي بني ياس لكرة القدم عبدالله الغيلاني، فقال: "مستعدون للموسم الرياضي الجديد، ونريد تقديم مستوى وأداء ممتع ومرضي لجماهيرنا"، وأضاف: "نظام القرعة كعادته تخدم كل الأندية ويدار على أعلى مستوى والمهم أن نكون مستعدين لكل المواجهات دون التركيز على من سنلعب في بداية المشوار او في نهايته".

الفجيرة

وقال رئيس مجلس ادارة نادي الفجيرة، ناصر اليماحي: "إن هدفهم أن يظهر الموسم بالصورة التي تليق بفريقه متجنبا سيناريو الأعوام السابقة وضمان البقاء بدوري المحترفين".

حتا

وقال المدير التنفيذي ومشرف الفريق الأول للكرة بنادي حتا عبدالله سعيد البدواوي: "إن إجراءات قرعة مسابقتي دوري وكاس الخليج العربي بأنها جاءت مُرضية لكل الاندية منوهاً إلى أن مواجهة فريقه في الأسبوع الأول أمام الوحدة لن تكون سهلة على الإطلاق"، مشيراً إلى أن "كافة مباريات دوري الخليج العربي ستكون على درجة عالية من الاهتمام من صفوف الإعصار وسنقوم بتجهيز الفريق جيداً لكل مباراة".

وأضاف "الإعصار الحتاوي سيكون رقماً صعباً عندما يحين موعد مباريات الموسم الكروي في سبتمبر القادم وسنحاول بشكل مبكر تأمين بقائنا وتقديم أفضل العروض في كافة المباريات سواء على صعيد الدوري أو الكأس، راعينا في التعاقدات التي تمت في الآونة الاخيرة الخانات التي يحتاجها المدرب وأعتقد بأن التنافس سيكون مشروعاً بين لاعبي الفريق الأول لكي يحجزوا مكاناً لهم في التشكيلة الأساسية متمنياً التوفيق لكافة لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة المدرب اليوناني كونتيس في موسم جديد ننتظر فيه مزيداً من النتائج الجيدة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news