شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يخضع لـ«مسحة كورونا» الخامسة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع لاعبو فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، غدًا الإثنين، للمسحة الخامسة، تنفيذًا للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية المرسلة من قبل اتحاد الكرة.

وأجرى الاتحاد السكندري من قبل مسحاته الأربع، لتثبت خلو اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا، باستثناء المسحة الأولى التي أعلن محمد مصيلحي، رئيس النادي، إصابة لاعبَيْن بصفوف الفريق فقط.

ويعود الاتحاد السكندري، اليوم الأحد، لتدريباته اليومية، بعد الراحة السلبية التي منحها طلعت يوسف للاعبين لمدة 48 ساعة.