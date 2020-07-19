شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انضمامه إلى الزمالك.. «المثلوثي» يودع الصفاقسي التونسي برسالة مؤثرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع حمزة المثلوثي، لاعب الصفاقسي التونسي، جماهير وإدارة ناديه في رسالة مؤثرة، أشاد خلالها بالفترة التي قضاها في صفوف النادي الصفاقسي التونسي، قبل أن ينتقل إلى نادي الزمالك بداية من الموسم المقبل.

وكتب «المثلوثي»، في رسالته التي نشرها على حسابه بموقع «إنستجرام»: «أريد أن أشكر جماهير الصفاقسي على كل ما قامت به تجاهي خلال السنوات التي قضيتها في النادي.. لقد أظهرتم تجاهي احتراما كبيرا وقدمتم لي تشجيعا ودعما معترفا به كما اظهرتم حبا كبيرا للجمعية وشغفا بها لا حدود له».

وتابع: «لقد أعطاني النادي الصفاقسي الكثير واحتضنني ومنحني سعادة تقمص زيه وبل قميصه في كل مباراة دون حسابات».

واختتم: «أشكر الجميع الذين رافقوني في تجربتي من جهاز فني وجهاز طبي، الأسعد نبيل عاشور، كريم، حسام بوصرصار جنود الخفاء كل المحيطين بي واللاعبين الذين سأبقى متواصلا معهم وستبقى علاقتي بهم متينة وأيضا المسيرين الذين منحوني الثقة طوال هذه السنوات».