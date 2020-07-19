شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يرفض التعقيب على تشكيل «الجنايني» للأفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض محمد صلاح، نجم الكرة المصرية وليفربول الإنجليزي، الرد على عدم اختياره من جانب عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة ضمن التشكيل المثالي للمنتخب الوطني، خلال تواجده ضيفًا بأحد البرامج الفضائية مؤخرًا.

وعلمت «المصري اليوم» أن محمد صلاح أكد لأحد المقربين منه أنه لا يهتم بأي أمور تحدث داخل اتحاد الكرة، لافتًا إلى أن كل تركيزه فقط الأن مع ناديه الإنجليزي، وتحقيق إنجازات وبطولات جديدة في المرحلة المقبلة، إلى جانب تلبية نداء المنتخب الوطني لكرة القدم في أي مباراة ودية أو رسمية.

وكان «الجنايني» قد تعرض لانتقادات لاذعة بسبب تجاهل محمد صلاح في اختيار الأفضل في التشكيل الأساسي للمنتخب على مر التاريخ، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج «أوضة اللبس» الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، على قناة «النهار».