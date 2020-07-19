شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ودية الأهلي أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق سيخوض ثاني تجاربه الودية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجاري، على ملعب التتش، ضمن البرنامج التدريبي للفريق استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، ومباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الودية الأولى يوم الخميس المقبل أمام فريق سموحة على ملعب التتش.
وخاض الأهلي تقسيمة بين جميع اللاعبين «تراي ماتش» يوم الخميس الماضي، اطمأن خلالها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على جاهزية جميع اللاعبين.
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