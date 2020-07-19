شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ودية الأهلي أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق سيخوض ثاني تجاربه ‏الودية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجاري، على ملعب التتش، ضمن البرنامج التدريبي للفريق استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، ومباراة الوداد المغربي في نصف ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

ومن المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الودية الأولى يوم الخميس المقبل أمام فريق سموحة على ملعب ‏التتش.

وخاض الأهلي تقسيمة بين جميع اللاعبين «تراي ماتش» يوم الخميس الماضي، اطمأن خلالها ‏الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على جاهزية جميع اللاعبين.‏