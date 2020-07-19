شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل ودية الأهلي وسموحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر النادي الأهلي تأجيل مباراته الودية أمام نظيره سموحة، والتي كان من المقرر لها أن تقام الخميس المقبل، لمدة يوم واحد، بسبب افتتاح قناة النادي الأحمر بعد التجديد.
وستقام مباراة الأهلي وسموحة يوم الجمعة بدلًا من الخميس، في ظل استعدادات المارد الأحمر لعودة الدوري الممتاز وكذلك مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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