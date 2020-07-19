شكرا لقرائتكم خبر عن توتر في الأهلي بعد إصابة رامي ربيعة.. واللاعب يخضع لفحوصات طبية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، فحوصات طبية، اليوم الأحد، عقب تعرضه لإصابة خلال تدريبات الفريق، أمس السبت، أجبرته على الخروج من المران.

وعلم «المصري اليوم» أن حالة توتر سادت الأجواء في الأهلي عقب إصابة ربيعة إذ يخشى النادي أن تكون الإصابة التي تعرض لها سابقًا وأبعدته عن المشاركة لفترات طويلة قد تجددت.

ومن المنتظر أن يتابع خالد محمود، طبيب فريق الكرة بالنادي الأهلي، حالة اللاعب اليوم للوقوف على مدى إصابته.