«فايلر» يُجهز مروان محسن لقيادة هجوم الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تدريبات هجومية لمروان محسن، مهاجم الفريق، من أجل الاعتماد عليه بشكل أساسي في المباريات المقبلة.
وطالب المدير الفني أكثر من مرة بالتعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر، في ظل عدم قناعته بمستوى أليو بادجي، المهاجم السنغالي المنضم للفريق في يناير الماضي.
وشدد «فايلر» على ضرورة علاج أزمة العقم التهديفي الذي واجه الفريق في المباريات المحلية والأفريقية قبل توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا.
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