شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى الفرعون المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، لتحقيق رقم قياسي جديد سيضمه لسجله المميز مع الريدز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يحتاج محمد صلاح لتسجيل هدف واحد فقط في مباراته المقبلة أمام تشيلسي المقرر لها الأربعاء المقبل، في الجولة قبل الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

ليكسر رقم قياسي عمره 54 عاما، ويكون أول لاعب من ليفربول منذ هانت في 1965-1966، والرابع فقط في تاريخ النادي، نجحوا في تسجيل 20 هدفا بالدوري في ثلاثة مواسم متتالية.