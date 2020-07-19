شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: لاعبو برشلونة يختارون خليفة «سيتين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير إسبانية، اليوم الأحد، رغبة لاعبي نادي برشلونة في رحيل المدير الفني الحالي للفريق كيكي سيتين، فيما حددوا اسمًا آخر يريدون أن يحل محله.

وحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن اللاعبين يريدون الهولندي باتريك كلويفرت في مقعد المدير الفني للفريق بدلًا من «سيتين»، الذي لم ينجح إقناع اللاعبين.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي البلوجرانا انقلبوا بالفعل على مدربهم عقب نهاية وصفتها بالكارثية والتي شهدت خسارة الفريق للقب الدوري الإسباني لصالح الغريم ريـال مدريد.

وأضافت الصحيفة أن «كلويفرت» سيكون خيارًا مقبولًا بالنسبة للفريق الحالي كمدربهم الجديد بسبب معرفته الجيدة بالنادي وقيمه الأساسية، في ظل كونه أحد نجوم الفريق السابقين.