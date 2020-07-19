شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فعاليات الدورة الدولية لإعداد مدربي السباحة للأولمبياد الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتواصل أعمال الدورة الدولية لإعداد وتطوير وتأهيل مدربي السباحة للأولمبياد الخاص، والتى تقام على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية ZOO، بمشاركة مدربين ومدربات من 25 دولة. وتقام الدورة بدعم من اتحاد الاتحادات الرياضة العربية والأولمبياد الخاص الدولي، والاتحادين العربي والإماراتي للسباحة، وبتنظيم إماراتي. وشهدت الدورة استعراض كيفية إدارة المسابقات، ومسابقات المتنوع والتتابعات، وإجراءات التحكيم الإلكتروني، ونبذة عن تنظيم وقانون مسابقات للسباحة بالمياه المفتوحة، والتي تتميز بطبيعتها الخاصة، حيث تقام المسابقات في أماكن مفتوحة مثل البحار أو البحيرات الطبيعية والصناعية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 87,172

تعافي 27,868

وفيات 4,251

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