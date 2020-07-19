شكرا لقرائتكم أحمد مجاهد: لن أخوض انتخابات الجبلاية.. وأبو ريدة الأجدر برئاسة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن هناك مماطلة كبيرة من جانب اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، بشأن عقد الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة الجديدة، وقال أحمد مجاهد عبر برنامج ملعب الصقر عبر إذاعة راديو مصر: "كل ما يحدث حاليا مماطلة والتسويف والتعطيل، من جانب اللجنة المكلفة بادارة اتحاد كرة القدم".

وأضاف: "اللجنة الخماسية كانت مكلفة بمهام محددة، كان لها اختصاصات معينة، وينتهي عملها في 31 يوليو 2020".

وواصل:" كان من المفترض انتهاء وضع لائحة النظام الأساسي خلال الفترة الماضية، ولكن هذا لم يحدث مطلقا".

وتابع:" من مهام اللجنة الحالية بحسب تكليفات الفيفا، كانت إدارة الشئون اليومية مثل المسابقات الجارية، ومرتبات العاملين وغيرها، وكذلك تعديل لائحة النظام الأساسي والتأكد من مطابقتها للوائح وقواعد الفيفا، مطابقة لوائح الأندية الأعضاء ومطابقتها باللائحة الجديدة، والعمل على لجنة انتخابية لإدارة انتخابات لمجلس جديد".

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وأكد مجاهد: "كان من المفترض إقامة جمعية عمومية بحد أقصى إبريل الماضي، وعند مطالبة اللجنة الخماسية كانت هناك مماطلة، واستكمال كأس مصر ليس له علاقة بموضوع الجمعية العمومية".

وأكمل: "هناك حجج "للتسويف والتعطيل"، هناك محاولة من جانبهم للبقاء لأطول فترة ممكنة، أومحاولة لتعطيل حضور المجلس القادم".

وزاد:" نص القانون مدة المجلس 4 سنوات، أو بعد انتهاء الدورة الأولمبية، والقانون المصري يلزم كل اتحاد بوضع لوائحه طبقا للاتحاد الدولي التابع له".

وأردف: "قولا واحد، لن أترشح في الانتخابات المقبلة، ولن أكون مديرا تنفيذيا في الاتحاد، كنت موجود في الجبلاية لمدة دورتين متتاليتين، سأعطى فرصة للزملاء من أجل العمل".

وأتم: "الأصلح حاليا لرئاسة اتحاد كرة القدم هو المهندس هاني أبوريدة، وفي حالة عدم ترشحه سيكون هناك مفاجأة ولكن غير مطروحة الآن".