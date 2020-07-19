شكرا لقرائتكم شريف عبد الفضيل: رفضت كرتونة فلوس من الزمالك وأخواتى اتحبسوا 9 ساعات فى ميت عقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شريف عبد الفضيل مدافع النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق كواليس انتقاله للقلعة الحمراء ورفضه عرض الزمالك لضمه ، وقال شريف عبد الفضيل لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة راديو أون سبورت : "اتعرض عليا كرتونة فلوس من الزمالك زى اللى بيحصل مع اللاعيبة دلوقتى طبعا مش 40 مليون جنيه بس المبلغ وقتها كان يساوى 40 مليون دلوقتى ورفضت المبلغ بعد مكالمة 5 دقائق من محمود الخطيب ، وأخواتى كانوا فى الزمالك وقتها حبسوهم فى النادى".

ويضيف شريف عبد الفضيل :" كان فى ماتش ودى بين الزمالك والترسانة والجمهور حاضر ومستنى يحتفل بإنضمام شريف عبد الفضيل وضربت كرسى فى الكلوب وقولت مش هروح الزمالك ، اعضاء مجلس الزمالك وقتها فى عهد ممدوح عباس كانوا ابراهيم يوسف وحازم إمام ، وفعلا المجلس حبس اخواتى فى النادى 9 ساعات عشان أغير رأيى ورفضت وقولت الأهلى وبس، كان نفسى اروح الاهلى من الاول بس الاسماعيلى قال الانتقال بشكل مباشر من الاهلى للإسماعيلى ممنوع انما للزمالك عادى ممكن".

وتابع عبد الفضيل:"لازم اشكر الحاج جمال الجارحى لانه كان ليه دور كبير فى إتمام صفقة انتقالى للأهلى ".

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مع الأهلى بدأ شريف عبد الفضيل رحلة حصد الألقاب والبطولات، وتوج بالدورى العام 3 مرات، وكأس السوبر المصرى مرة واحدة، ودورى أبطال أفريقيا مرتين، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس الكونفدرالية.

وبشكل عام خاض المدافع المخضرم 205 مباريات عبر مسيرته الكروية، سجل خلالها 5 أهداف وصنع ثلاثة أخرى، أما مع منتخب مصر فقد خاض عبد الفضيل 8 مباريات دولية، قبل أن يعتزل كرة القدم.

واستقر مدافع الأهلى السابق على العودة مرة أخرى إلى الدراويش فى نهاية المطاف لينضم لقائمة النجوم الإهلاوية الذين فضلوا اللعب للإسماعيلى بعد انتهاء علاقتهم بالقلعة الحمراء وهى القائمة التى أصبحت مكتظة بالنجوم لتتساوى مع قافلة النجوم الذين خطفهم الأهلى من الدراويش فى سباق صراع الناديين على اللاعبين.

ولم يستمر "عبد الفضيل" طويلاً فى الملاعب خصوصاً بعد رحيله من النادى الأهلي، بسبب الأصابه، ثم رحل إلى الدروايش ولم يرقض كثيراً فى ولايته الثانيه مع الأسماعيلى وأعلن اعتزاله رسمياً.