شكرا لقرائتكم تعرف على تطورات تجديد عقد مروان محسن مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسدل مسئولو الأهلى إسدال الستار على تمديد عقد مروان محسن مهاجم ألفريق خلال الأيام القليلة المقبلة ومع نهاية الموسم الجارى على أقصى تقدير بعد الإتصالات التى تمت بين اللاعب ووكيل أعماله تامر النحاس مع مسئولى القلعة الحمراء وفى مقدمتهم أمير توفيق مدير التعاقدات فى النادى ، وقال مصدر فى النادى أن المفأوضات تسير بشكل جيد بين الطرفين وهنا مرونة واضحة بشأن التمديد وهو ما سيتم حسمه خلال الجلسة المرتقبة بين اللاعب ووكيل أعماله مع إدارة النادي.

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وكشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، أن مروان محسن سيجدد عقده مع الأهلى خلال الأيام القليلة المقبلة، قائلا: "مروان محسن سيمد عقده مع الأهلى لمدة 3 مواسم، وهناك جلسة ستجمعنى بأمير توفيق وسيتم الاتفاق على كافة الاتفاقات ولا يوجد خلافات مالية كما يردد البعض".

ورفع جهاز الكرة بالأهلى تقريرا للجنة التخطيط بالأهلى للموافقة بشكل رسمى على تعديل ومد عقد مروان محسن ومن بعدها ستتم الموافقة على الأمر بشكل رسمى فى اجتماع مجلس إدارة النادى القادم، خاصة أن طلب تمديد عقد اللاعب جاء من السويسرى رينيه فايلر المدير ألفنى للفريق.