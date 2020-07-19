شكرا لقرائتكم شريف عبد الفضيل: حسنى عبد ربه سبب إفلاس الإسماعيلى ومخدش بطولة وكان عايز يمشى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شن شريف عبد الفضيل مدافع الاهلى السابق هجوماً عنيفاً ضد حسنى عبد ربه نجم الاسماعيلى ومنتخب مصر السابق ، وقال عبد الفضيل فى برنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت :" الناس بتقول مكنش المفروض نمشى من الاسماعيلى ونكمل مع النادى ، مع ان اللى عملناه هو الاحتراف ، ومثلا محمد حمص كان بيعشق الاسماعيلى ورفض فلوس كتير وعروض كبيرة ودلوقتى بحب أسالهم فين محمد حمص ؟ حد يعرف ؟ ".

وتابع شريف عبد الفضيل : " تى شيرت الاهلى مختلف وله بريقه ، حتى حسنى عبد ربه كان عايز يمشى من النادى بس كمل عشان خد فلوس محدش خدها فى تاريخ الاسماعيلى كله ، الاسماعيلى فلس بسبب حسنى عبد ربه ، كان بياخد مبالغ خيالية 4 أو 5 مليون جنيه فى الموسم ، والاسماعيلى عمره مامنح الارقام دى لاى لاعب ".

ويضيف مدافع الاهلى الاسبق: "الاسماعيلى محققش بطولات فى عهدى ولا عهد حسنى عبد ربه ، بس بسأل عمل ايه عشان ياخد 5 مليون جنيه فى الموسم ، لاعب جامد وشخصية قوية بس بردو ايه النتيجة بعد كل الملايين اللى خدها من النادى مجابش بطولة للدراويش ".

وعن رأيه أيهما أفضل أحمد فتحى أم حسنى عبد ربه قال شريف عبد الفضيل :" حسنى قوى فى مركزه إنما أحمد فتحى جوكر قوى فى كل مراكز الملعب".

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مع الأهلى بدأ شريف عبد الفضيل رحلة حصد الألقاب والبطولات، وتوج بالدورى العام 3 مرات، وكأس السوبر المصرى مرة واحدة، ودورى أبطال أفريقيا مرتين، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس الكونفدرالية.

وبشكل عام خاض المدافع المخضرم 205 مباريات عبر مسيرته الكروية، سجل خلالها 5 أهداف وصنع ثلاثة أخرى، أما مع منتخب مصر فقد خاض عبد الفضيل 8 مباريات دولية، قبل أن يعتزل كرة القدم.

واستقر مدافع الأهلى السابق على العودة مرة أخرى إلى الدراويش فى نهاية المطاف لينضم لقائمة النجوم الإهلاوية الذين فضلوا اللعب للإسماعيلى بعد انتهاء علاقتهم بالقلعة الحمراء وهى القائمة التى أصبحت مكتظة بالنجوم لتتساوى مع قافلة النجوم الذين خطفهم الأهلى من الدراويش فى سباق صراع الناديين على اللاعبين.

ولم يستمر "عبد الفضيل" طويلاً فى الملاعب خصوصاً بعد رحيله من النادى الأهلي، بسبب الأصابه، ثم رحل إلى الدروايش ولم يرقض كثيراً فى ولايته الثانيه مع الأسماعيلى وأعلن اعتزاله رسمياً.