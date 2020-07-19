شكرا لقرائتكم خبر عن أخيرا.. فايلر: راض عن صالح جمعة بشروط.. ويحتاج مزيداً من الالتزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بمستوى صالح جمعة خلال التدريبات الجماعية التى شارك فيها اللاعب مؤخراً، بجانب ظهوره بشكل قوى فى الـ45 دقيقة التى شارك فيها خلال الـ"تراى ماتش" الذى أقامه الجهاز الفنى لجميع اللاعبين بملعب التتش الخميس الماضى، وأكد المدير الفنى فى جلسته مع معاونيه عقب "تراى ماتش" أن صالح ظهر بشكل جيد، وإن كان يحتاج مزيداً من الجهد حتى يصل للمستوى الذى يتناسب مع قدراته وإمكانياته الفنية العالية.

وشدد المدير الفنى على أن صالح جمعة لاعب موهوب ولا يختلف عليه أحد، لكنه قصّر فى حق نفسه خلال فترات سابقة قبل أن يلتزم مؤخراً ويظهر بشكل جيد فى التدريبات، وطلب فايلر من صالح جمعة مزيداً من الاجتهاد والالتزام والجهد حتى يحصل على فرصته كاملة مع الفريق ويضمن لنفسه مكاناً فى تشكيل المارد الأحمر فى الفترة المقبلة.

مسئولو الأهلى أغلقوا ملف العروض المحلية الخارجية لصالح جمعة بعدما قرر رينيه فايلر منح اللاعب فرصة جديدة لمدة 60 يومًا، رغم أن إدارة النادى عبر أمير توفيق مدير التعاقدات كانت قد بدأت رحلة البحث عن عروض محلية وخارجية للتخلص من صالح جمعة إلا أن الأمور تغيّرت فى الفترة الأخيرة، بعدما أعلن المدير الفنى أن صالح جمعة لديه فرصة كُبرى للبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل إذا استغل الفرصة التى حصل عليها مؤخراً بالاجتهاد والتركيز لمدة شهرين، وبعدها سيكون من حقه المشاركة فى المباريات، ورغم أن علاقة فايلر بصالح جمعة توترت خلال الفترة الماضية على خلفية قرار المدير الفنى باستبعاد اللاعب وعرضه للبيع ثم خروج اللاعب بتصريحات قوية ضد المدير الفنى، إلا أن العلاقة تحسنّت إلى حد كبير الفترة الماضية، وبات واضحاً أن صالح جمعة قد يحصل على فرصة ثانية مع المارد الأحمر.

وحرص فايلر على متابعة صالح جمعة خلال الفترة الماضية ووجد أن هناك تحسّنا واضحًا فى مستوى اللاعب والتزامه ولياقته ووزنه كما تلقى فايلر إشادة من جهازه المعاون له خلال الفترة التى خاض فيها صالح تدريبات فردية وجماعية حينما كان المدرب السويسرى يقضى إجازة فى بلاده وعاد للقاهرة منذ عشرة أيام تقريبًا، وأمام هذه التطورات أبلغ فايلر معاونيه أنه سيمنح صالح جمعة فرصة ثانية فى الاهلى لمدة 60 يومًا وبإمكان اللاعب المشاركة مع الفريق فى المباريات لو حافظ على التزامه وإذا ما نجح فى علاج الأخطاء الفنية التى ظهرت فى أدائه بالملعب وسبق واشتكى منها فايلر وأهمها عدم القيام بالواجب الدفاعى والاكتفاء بدور المتفرج عندما يفقد الكرة.