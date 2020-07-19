شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلى: الأهلي لم يفاوض كريم عريبى.. ولن نتنازل عن مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فيصل خليفة، نائب رئيس النجم الساحلي التونسي، أن النادى الأهلى لم يدخل فى أى مفاوضات مع النادى بشأن ضم كريم عريبى، نجم الفريق، وقال فى تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، الذى يقدمه أحمد حسن على إذاعة راديو مصر"، الأهلى لم يدخل معنا فى مفاوضات بشأن كريم عريبي، وكذلك بيراميدز، والحديث حتى الآن مع بعض وكلاء اللاعبين وننتظر وصول عرض رسمى للاعب خلال الفترة المقبلة".

وأضاف خليفة، فى الظروف الحالية ووسط أزمة كورونا لن نتنازل عن مليون دولار لبيع العريبى، فى ظل تفوق اللاعب وأنه من أفضل الهدافين فى أفريقيا، وهناك عروض خليجية للاعب".

من جهته كشف فيصل خليفة، نائب رئيس نادى النجم الساحلى التونسي، أنهم سيقدمون نفس العرض السابق للأهلي، لتسوية أزمة الإيفوارى سليمان كوليبالي، بعد قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإعطاء مهلة 45 يوما لناديه، من أجل دفع مليون و450 ألف دولار.

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وأضاف خليفة متحدثاً عن أزمة كوليبالي، "النجم الساحلى تعاقد مع كوليبالي، والنادى سيتحمل الغرامة المالية بالتفاهم مع اللاعب، وتم الاتفاق على خصم جزء من مستحقاته المالية لتسديد الغرامة".

وأضاف، "نسعى للوصول إلى حل قانونى خلال 45 يوما مع النادى الأهلي، وأتمنى خلال شهر فقط أن ننهى الأزمة".

وواصل:" سنقدم العرض السابق للأهلي، بتسديد الغرامة على دفعات، ولا نقبل أن يكون لدينا أزمة مع النادى الأحمر".

وتابع خليفة:" الأهلى من حقه اللجوء للفيفا للمحافظة على كافة حقوقه المالية، وستكون هناك معاملات قادمة بين الناديين".