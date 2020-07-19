شكرا لقرائتكم خبر عن مسحتا كورونا + موافقة ولى الأمر = المشاركة بدورى الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، من مسئولى الهيئات الرياضية، سواء أندية أو مراكز شباب، بإجراء مسحتى كورونا للاعبين المقرر مشاركتهم فى بطولة الدورى الممتاز رجال وآنسات، على مستوى مسابقات الكوميتيه، والمقرر إقامة الأسبوع النهائى منها من 20 إلى 22 أغسطس المقبل بالصالة المكشوفة بطلائع الجيش طبقا للإجراءات الاحترازية المحددة من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية ووزارة الشباب.

وأرسل الاتحاد خطابا إلى الهيئات يطلب فيه استيفاء استمارات لياقة اللاعبين طبيا واستبيان الحالة الصحية عن الفترة السابقة مع موافقة أولياء الأمور، على أن تقوم الهيئة بعمل مسحتين للفريق المشارك باسمها والجهاز الفنى والإدارى والطبى بينهما أسبوع.

Advertisements

وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وتشمل المسافات الآمنة وتطهير الأيدى والأدوات وارتداء الكمامات للأطقم الفنية واللاعبين عقب انتهاء المنافسات والاستبعاد الذين لديهم أعراض مرضية.

وقرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى اختيار عناصر المنتخبات من خلال بطولات الجمهورية المقرر إقامتها سبتمبر المقبل، لتوافر جيلا جديدا من اللاعبين قادرين على تمثيل مصر فى البطولات المختلفة، لسنوات مقبلة، وقادرين على تحقيق إنجازات فى مختلف المحافل سواء الأفريقية أو العربية أو الدولية، وليكون هناك صف ثانى للمنتخبات تحسبًا لأى إصابات أو تغيب لأى سبب آخر، على أن يتم اختيار اللاعبين أصحاب أول 3 مراكز فى كل مرحلة سنية.

وأعلن اتحاد الكاراتيه عن موعد مسابقات اللعبة الذى يتضمن بطولة الدورى الممتاز ومسابقات الناشئين، وكذلك موسم الانتقالات للاعبين، على أن يتم ذلك خلال شهر أغسطس المقبل.